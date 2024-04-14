Стала известна реакция НАТО на удар Ирана по Израилю Страны НАТО осудили атаку Ирана на Израиль и призвали стороны к сдержанности

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО осуждают атаку Вооруженных сил Ирана на Израиль и призывают стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь Североатлантического альянса Фарах Дахлалла. По его словам, которые приводит AFP, конфликт на Ближнем Востоке не должен выйти из-под контроля.

Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий. Крайне важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля, — сказал Дахлалла.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что убийства мирного населения на Ближнем Востоке ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в то время как гибель россиян Вашингтону безразлична. По его словам, в этом заключается отличие для Белого дома конфликта на Ближнем Востоке от вооруженного столкновения на Украине. Медведев подчеркнул, что США продолжают «инвестировать» в украинский конфликт, поскольку им выгодна гибель людей.

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке сулит неприятности Украине. По его мнению, заявления Вашингтона о невозможности финансово поддерживать Киев были оправданием, чтобы США могли сохранить военные ресурсы для ведения боевых действий против Ирана и помощи Израилю. Эксперт отметил, что ситуация на Ближнем Востоке, по сути, говорит об открытии второго фронта США.