Стала известна причина задержки перемирия Израиля и ХАМАС WSJ: задержка начала перемирия Израиля и ХАМАС связана со списками пленных

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Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данными по пленным в списках, сообщает The Wall Street Journal. По сведениям издания, палестинцы не предоставили всю информацию, о которой ранее было оговорено сторонами.

WSJ отмечает, что ХАМАС отправил израильской стороне списки из 50 человек, которых должны освободить в первую очередь, с указанием их имен, пола и гражданства. Однако, как отмечает издание, необходимая информация о некоторых заложниках отсутствовала, что затруднило бы процесс их вывоза из сектора Газа, поэтому списки были признаны неполными.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военнослужащие израильской армии готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. По его словам, Тель-Авив в первую очередь заинтересован в возвращении заложников, но это не подразумевает предоставления полной свободы действий палестинским радикалам в анклаве.