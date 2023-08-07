Стала известна позиция Катара по санкциям против России Посол Догадкин: Катар занимает твердую позицию по неприсоединению к санкциям против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Катара придерживаются твердой позиции неприсоединения к санкциям в отношении России, рассказал РИА Новости посол РФ в ближневосточной стране Дмитрий Догадкин. Он также отметил, что Катар — крупнейший инвестор в экономику РФ.

Катар является крупнейшим инвестором в российскую экономику. Более того, руководство монархии заняло твердую позицию в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине, — сказал дипломат.

Он напомнил, что Катар неоднократно предлагал посредничество в разрешении украинского конфликта, подчеркивая при этом приверженность дипломатическим методами в соответствии с Уставом ООН. Дипломат подчеркнул, что Москва очень ценит такие усилия.

Догадкин добавил, что в условиях антироссийской кампании и колоссального давления со стороны Запада Катар остается заинтересованным в развитии отношений с РФ во всех областях.

Ранее сообщалось, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поддержал действия российского руководства в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». Путин в ответ поздравил эмира с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Кроме того, российский лидер отметил высокий уровень сотрудничества стран и подтвердил заинтересованность в его дальнейшем укреплении.