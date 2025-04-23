Стала известна обстановка в Стамбуле после землетрясений Замглавы АТА Мкртчян: у туристов в Стамбуле после землетрясений легкая паника

Фото: Anne Pollmann/dpa/Global Look Press

Среди российских туристов, которые отдыхают в Стамбуле, наблюдается легкая паника после землетрясений, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, подземные толчки не нарушили работу общественного транспорта в крупнейшем городе Турции.

Не поверите, я сейчас нахожусь в Турции буквально в 600 км от эпицентра землетрясения. Здесь все спокойно, где нахожусь я. Мы связались с туристами непосредственно в Стамбуле. Да, волнение определенное есть, но все работает. Метро работает, общественный транспорт работает. Люди вышли на улицу, постояли около получаса у отеля и увидели, что афтершоков нет. Сейчас они зашли обратно на обед в ресторан. То есть такая ситуация, — пояснил Мкртчян.

Он отметил, что обращений за экстренной помощью от россиян не поступало. По его словам, поводов для паники в настоящее время нет.

Наши граждане не обращались особо, пострадавших, раненых нет. Поэтому не скажу, что совсем стандартная ситуация. Нестандартная ситуация, но поводов для большой паники мы не видим. В таких случаях никто не ждет обращений. Нормальный профессиональный турагент сам обращается, — резюмировал Мкртчян.

Ранее правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что около 10 афтершоков произошло в Стамбуле после первого мощного землетрясения магнитудой 6,2. Там отметили, что магнитуда подземных толчков варьировалась от 3,1 до 4,9.