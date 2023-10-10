Стала известна личность первого россиянина, погибшего в Израиле Первый погибший в Израиле россиянин был уроженцем Балтийска

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый россиянин, погибший во время событий в Израиле, являлся 47-летним уроженцем Балтийска под Калининградом, сообщает РИА Новости. Мужчину звали Денис Беленький. Он переехал в Израиль в 1992 году, рассказала его мать Наталья.

Женщина уточнила, что до Израиля мужчина жил в Риге с бабушкой. Он погиб во время боев в городе Сдерот. По словам Натальи, Денис очень любил страну, в которой живет, особенно Иерусалим.

Самый лучший сын в мире... Конечно, эти три дня я с ними на связи... С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео, — рассказала она.

Женщина добавила, что ее сын был очень общительным и дружелюбным человеком. Все документы мужчины передали его супруге. В них он хранил бумажное сердечко, которое вырезала дочь в первом классе.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты начали выяснять, если ли среди заложников палестинского движения ХАМАС граждане РФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва поддерживает связь как с Палестиной, так и с Израилем, содействуя в поиске путей урегулирования конфликта.