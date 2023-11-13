Стала известна дата вылета самолета с эвакуированными из Газы россиянами Самолет Ил-76 МЧС вылетит в РФ с эвакуированными из Газы россиянами 13 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется 13 ноября в 14:00 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Египте. На родину из сектора Газа вернутся 70 граждан России, в числе которых 28 детей.

По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14:00 мск понедельника, — цитирует агентство своего собеседника.

Эта группа эвакуированных с палестинской территории через КПП «Рафах» россиян сейчас на автобусах добирается в Каир.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль ранее заявил о конструктиве по эвакуации через КПП «Рафах», который в последние два дня проявляет Израиль. По его словам, никаких обстрелов не было.

Ранее сообщалось, что эвакуированные из сектора Газа россияне выдвинулась на автобусах в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана всесторонняя помощь, в том числе медицинская и психологическая, рассказали в МЧС. Эвакуированных обеспечивают водой и питанием. Эвакуацию российских граждан из сектора Газа организовало МЧС России совместно с дипломатами. Первые граждане РФ перешли на территорию Египта 12 ноября.