Стала известна цель атаки хуситов в Красном море Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу HMS Diamond

Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

HMS Diamond

Эсминец ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море подвергся ударам баллистических ракет йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах», заявил военный представитель организации Яхья Сариа в Telegram. По его словам, зафиксировано прямое попадание в цель.

Ракетные войска Йемена провели операцию против британского эсминца HMS Diamond в Красном море с использованием нескольких баллистических ракет, — написал он.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Как отметил Сариа, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.

До этого йеменские хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. По словам Сариа, также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Он подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.