Источники сообщают о намерении американских властей объявить после 16 декабря о выводе из Афганистана трети своего военного контингента.
В Афганистане останется, предположительно, 8–9 тысяч солдат из США, остальные вернутся на родину в течение нескольких месяцев,
Как писал NEWS.ru ранее, газета The Washington Post опубликовала материалы расследования генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана Джона Сопко, в котором объяснялось, почему Вашингтон не может победить в Афганистане.
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