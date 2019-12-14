https://static.news.ru/photo/0626c4ae-1ec4-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB

Источники сообщают о намерении американских властей объявить после 16 декабря о выводе из Афганистана трети своего военного контингента.

В Афганистане останется, предположительно, 8–9 тысяч солдат из США, остальные вернутся на родину в течение нескольких месяцев, передаёт NBC News.

Как писал NEWS.ru ранее, газета The Washington Post опубликовала материалы расследования генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана Джона Сопко, в котором объяснялось, почему Вашингтон не может победить в Афганистане.