Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб, где столкнулись интересы РФ и Турции, стало свидетельством желания Вашингтона поддержать Анкару. Россию как одного из основных гарантов устойчивости президента Башара Асада призвали прекратить полёты над мятежным районом, остающимся под контролем оппозиционных боевиков и радикальных формирований, и отойти в сторону. Турции обещана поддержка.

С жёсткими призывами в адрес России, в частности, выступила постпред США при ООН Келли Крафт.

Мы призываем Российскую Федерацию немедленно приземлить свои военные самолёты, — сказала дипломат. — И призываем все сирийские силы и их российских покровителей отойти на линии прекращения огня, первоначально установленные в 2018 году.

Приверженность США партнёрству с Турцией не изменилась, уверила Крафт. По её словам, американское руководство теперь выступает категорически против так называемого «астанинского формата» урегулирования, гарантами которого являются РФ, Турция и Иран. Он, по её мнению, себя не оправдал.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Астанинский формат сломан и не подлежит восстановлению, — отмечает она. — Мы больше не можем возвращаться к нему. Мы не можем допустить, чтобы он использовался для определения рамок нового соглашения о прекращении огня.

Как следует из брифингов в Госдепе, сейчас администрация президента США рассматривает возможность оказания срочной помощи Турции на сирийском театре боевых действий путём предоставления необходимой разведывательной информации. Не исключена и поддержка военной техникой.

Мы работаем над вариантами оказания помощи Турции, она не будет связана с военными действиями американских подразделений. Мы предоставляем Турции — как союзнику по НАТО и крупному иностранному партнёру в области военных контрактов — разного рода информацию и технику. Мы сейчас изучаем, что мы можем сделать в срочном порядке, чтобы помочь им, — сказал неназванный представитель американского дипведомства.

При этом, по официальной информации, власти Турции пока не запрашивали у НАТО помощи в связи со столкновениями между турецкими и сирийскими военнослужащими в провинции Идлиб на основании 5-й статьи устава военного блока. Этот пункт предусматривает, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса рассматривается как атака на всю организацию в целом. В Вашингтоне указывают на то, что между российской стороной и сирийским правительством «существует очень тесная координация в вопросе стратегических, воздушных и ракетных ударов», и нападение на турецкие позиции в районе Идлиба, которое привело к гибели свыше 30 человек, не могло произойти без согласования с российским командованием.

До встречи между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом власти Турции решили проявлять сдержанность. Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, который также выступал на экстренном заседании Совета безопасности ООН в связи с эскалацией в Идлибе, заявил, что Анкара готова применить силу, если возникнет необходимость, хотя она не хочет полномасштабной войны. Турецкий дипломат подчеркнул, что власти республики готовы будут рассматривать использование любых ответных мер на «провокации и агрессию». Синирлиоглу также подчеркнул, что цель Турции «состоит в том, чтобы соблюдать ранее достигнутые договорённости». Вопрос в том, хочет ли их соблюдать Асад.

На встрече с депутатами в Стамбуле 29 февраля Эрдоган сообщил, что в ходе телефонной беседы с Путиным он предложил российскому руководству не вмешиваться в ситуацию вокруг Идлиба и оставить турок «один на один» с войсками сирийского президента. Однако наивно полагать, что правительство Сирии будет лишено поддержки в этом обострении. Даже риторическое вмешательство Америки слишком высоко поднимает ставки в этом споре, который теперь, вероятно, будет касаться не только наземных линий разграничения, но и воздушного пространства над Идлибом.