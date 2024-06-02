США сообщили об уничтожении беспилотника и ракет хуситов CENTCOM: США сбили беспилотник и две ракеты хуситов в южной части Красного моря

Фото: Senior Airman Sarah Williams/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х об уничтожении беспилотного летательного аппарата и двух противокорабельных баллистических ракет в южной части Красного моря. Как утверждают американские военные, они принадлежали правящему в Йемене движению «Ансар Аллах» (хуситы).

Силы Центрального командования США успешно сбили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря, — говорится в заявлении командования.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте опубликовал сообщение о взрыве в Красном море. По данным организации, он произошел у берегов йеменского города Ходейда.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил 1 июня представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», подразумевая порты Израиля.

Как стало известно изданию Foreign Policy, западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров. Однако есть сомнения в жизнеспособности маршрута из-за природных условий. К тому же, препятствием могут стать натянутые отношения России и Запада: Москва контролирует 70% маршрута.