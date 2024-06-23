США расплачиваются на Ближнем Востоке за слова Байдена Sabah: Саудовская Аравия наказала США за слова Байдена о наследном принце

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Джо Байден

Соединенным Штатам приходится расплачиваться за критику президента Джо Байдена в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, которого он когда-то назвал «изгоем», утверждает обозреватель Берджан Тутар в статье для газеты Sabah. Он считает, что Эр-Рияд наказывает Вашингтон отказом продлевать нефтедолларовое соглашение. Теперь США рискуют потерять мировое господство, отметил эксперт.

Решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, назвавшему его «изгоем», — объяснил Тутар.

Байден оскорбил наследного принца во время предвыборной кампании 2020 года и пообещал привлечь к ответственности виновных в смерти журналиста Джамаля Хашогги. Сам Байден по итогам встречи с саудовским принцем заявил, что указал на причастность Аль Сауда к убийство Хашогги, когда тот заявил, что не имеет к этому отношения.

Ранее политолог Сергей Марков заметил, что в каждом столетии Европа объединяется под чьим-то руководством и идет на Россию с войной: в XIX веке это был Наполеон Бонапарт, в XX веке — Адольф Гитлер. Затем все «агрессоры», покорившие и объединившие Европу, «идут на свалку истории». Эксперт пришел к выводу, что Россия победит в конфликте на Украине и тогда Соединенные Штаты потеряют мировое господство.