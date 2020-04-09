Военные США пытаются нейтрализовать попытки российского командования укрепить своё влияние в северо-восточной Сирии. В частности, турецкие СМИ сообщили о противодействии американцев усилиям РФ по формированию собственного ополчения в сирийской провинции Хасеке. Соединения, по задумке, должны были состоять преимущественно из курдов.

США оказали противодействие попыткам российского командования в Сирии создать своё ополчение в городах Амуда и Тель-Тамр (провинция Хасеке). Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu. По этой информации, представители вооружённых сил (ВС) США несколько раз встречались с жителями этих населённых пунктов, чтобы предупредить их об опасности подобного сотрудничества с «русскими». Источник турецкого агентства утверждает: американцы среди прочего говорили местному населению, что российская сторона будет использовать новобранцев в вооружённом конфликте в Ливии, если потребуется. Не исключено, что именно такая «работа» США повлияла на то, что перспективы создания пророссийских ополченческих формирований в Хасеке оказались под вопросом: в общей сложности заявок на вступление в эти ряды не набралось и на сотню, несмотря на то что российская сторона хотела делегировать подготовку исключительно местным силам.

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Информацию о том, что россияне приступили к рекрутингу в собственную милицию, широко тиражировали арабские СМИ со ссылкой на сирийские источники. По их мнению, такая активность нужна была для того, чтобы у курдских военизированных отрядов на северо-востоке была альтернатива. Как предполагалось, миссия таких соединений должна заключаться в обеспечении безопасности российских военных объектов и в охране военнослужащих. Ожидалось, что с декабря россиянам удастся завербовать хотя бы несколько сотен молодых людей, чтобы бойцы курдских отрядов народной самообороны приступили к их подготовке. Арабский источник ливанского издания Al Modon заявил, что курдские органы власти не были против подобной инициативы. Специально для того, чтобы обсудить перспективы такого сотрудничества, представитель курдской администрации сначала посетил Дамаск, а затем Вашингтон. Были сообщения, что американцы не против создания ополчения. Однако, как оказалось теперь, военнослужащим США взаимодействие между россиянами и курдами крайне невыгодно.

Ситуация в Хасеке стала возможна благодаря турецкому наступлению в октябре прошлого года, когда курдская администрация была поставлена перед фактом неготовности глобальных игроков отстаивать интересы условного Сирийского Курдистана. Это привело к изменению военно-политического ландшафта в некоторых точках северо-востока. Сирийская арабская армия (САА) на этом фоне попыталась вернуть под свой контроль некоторые территории. Что касается российской стороны, то в настоящее время она закрепилась в районах Хасеке, Ракки, Манбиджа и Айн-эль-Араба (Кобани).

Российские действия по созданию новых соединений в Заевфратье поддаются объяснению. В них видят попытку зацементировать своё влияние на северо-востоке Сирии, который долгое время был зоной американского влияния. Кроме того, российскому командованию крайне важно компенсировать официальному Дамаску нехватку наземных сил. По этой логике, например, был создан 5-й корпус сирийской армии, который, как считается, подчиняется напрямую российским командирам. Он включил в себя бывшие оппозиционные формирования в провинции Дераа и ряде других районов. При этом для россиян важно не только укрепить наземные силы, но и нейтрализовать демографический перекос в лояльных сирийскому лидеру армейских структурах. Ведь этноконфессиональная принадлежность грозит в очередной раз стать линией разлома в Сирии, когда острый конфликт подойдёт к концу.