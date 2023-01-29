США предсказали «катастрофический сценарий» из-за Украины Press TV: поддержка Украины выльется в катастрофический сценарий для США

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Иранский телеканал Press TV заявил о «катастрофическом сценарии» для США из-за поддержки Киева в украинском конфликте. По его данным, Россия в ответ может предпринять «радикально агрессивные шаги».

Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который Байден назвал «третьей мировой войной», — указывается в публикации.

Отмечается, что поставками танков Запад нарушил собственные обещания. При этом опыт США во Вьетнаме и Афганистане говорит о возможности Вашингтона легко разжечь региональный конфликт, но затем выйти из него с огромными потерями, считают в Press TV.

Телеканал отметил, что возросшая поддержка Украины со стороны США и НАТО дает стимул Москве предпринять радикально агрессивные шаги. Этим Россия укажет на всю серьёзность собственных «красных линий», подчеркивается в публикации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин изо всех сил старается предотвратить конфликт России и НАТО. Он также добавил, что основной целью ФРГ является не позволить РФ сдвигать свои и чужие границы. Шольц подчеркнул, что война на территории Германии проходить не будет и граждане страны не будут принимать в ней участие.