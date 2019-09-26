https://static.news.ru/photo/3dc5543e-e067-11e9-81ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmat Alizadah/imago-images.de/Global Look Press

США намерены возобновить переговоры с талибами. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов со ссылкой на своего американского коллегу Залмая Халилзада.

Эта тема была затронута на встрече политиков, которая состоялась «на полях» Генассамблеи ООН.

Халилзад будет предпринимать усилия [по возобновлению переговоров]. А перспективы в плане того, чтобы назвать время и дату, у него пока нет, — цитирует Кабулова РИА Новости .

В течение нескольких месяцев США вели переговоры с представителями запрещённой в России террористической организации «Талибан» об урегулировании ситуации в Афганистане. Предварительное соглашение было достигнуто, однако подписание договора не состоялось из-за политических разногласий.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, активисты группировки заявили о готовности продолжить диалог с Соединёнными Штатами.