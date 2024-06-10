США предложат Саудовской Аравии оборонное соглашение с одним условием США предложат саудитам оборонный договор при нормализации отношений с Израилем

Фото: Navy Petty Officer 3rd Class August Clawson/defense.gov

США предложат Саудовской Аравии заключить оборонный договор, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По его данным, Вашингтон обязуется оказывать помощь в защите государства, однако лишь при условии улучшения отношений между королевством и Израилем.

По данным WSJ, США стремятся предоставить Израилю возможность достичь установления дипотношений с Саудовской Аравией для более широкого признания государства в арабском и мусульманском мире. Договор под названием «Соглашение о стратегическом альянсе», скорее всего, не получит достаточной поддержки от сенаторов США, если он не будет связан с обязательством королевства нормализовать отношения с Израилем, уточнили в издании.

Ранее Франция и США призвали Израиль сделать больше для защиты гражданского населения в секторе Газа во время проведения военной операции. В совместном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден потребовали немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить всех заложников без предварительных условий.

Президенты двух стран подчеркнули свою серьезную обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом в Газе. Они назвали жизненно важными поставки помощи гражданскому населению в больших масштабах, нежели сейчас. Главы США и Франции также пообещали продолжать усилия в деле деэскалации и предотвращения регионального конфликта.