США потребовали от Турции оплаты за обслуживание удерживаемых F-35 Aydınlık: США хотят получить от Турции деньги за обслуживание удерживаемых F-35

Фото: МО США

США хотят получить от Турции оплату за обслуживание F-35A Lightning II, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского ЗРК С-400, пишет газета Aydınlık. Аппараты уже шесть лет простаивают в ангарах и ежемесячно проходят технический осмотр.

США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание. США также требуют от Турции дополнительных выплат, заявляя, что в цепочке поставок F-35 возникли перебои и увеличились расходы в связи с исключением из программы турецких компаний, участвующих в производстве, — пишет издание.

Турция, в свою очередь, требует вернуть 1,4 миллиарда долларов, уплаченных за проект, добавили журналисты. А также компенсировать ущерб, нанесенный инвестициям турецких компаний с учетом взятых на себя обязательств по проекту, или продолжить закупку комплектующих. Прогресс в этом споре пока не достигнут, резюмировали авторы материала.

Правительство Турции пыталось приобрести американские истребители F-16 еще с 2021 года. Анкара хотела закупить 40 самолетов и 79 комплектов для модернизации собственного парка, так как турецкие специалисты пока не могут разработать собственные боевые самолеты. Однако заявку не одобрял Конгресс США.

В январе президент США Джо Байден обратился к членам конгресса с призывом незамедлительно одобрить продажу истребителей Турции. Отмечается, что глава государства написал письмо членам Конгресса США сразу после того, как турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.