США поразили противокорабельную ракетную установку хуситов в Йемене

Фото: defense.gov

Американские военные поразили пусковую установку противокорабельной ракеты хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в Twitter (X). Удар был нанесен в ночь на 27 января. По данным ведомства, ракета представляла угрозу коммерческим судам в Красном море.

27 января примерно 03:45 по времени Саны [совпадает с мск] силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску, — говорится в сообщении.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) ранее сообщил, что силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian в Красном море, оказывают помощь экипажу судна, пострадавшего при атаке хуситов у побережья Йемена. Там отметили, что жизни членов экипажа ничего не угрожает.

До этого движение хуситов «Ансар Аллах» в Йемене напало на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе, который, по их утверждению, принадлежит Великобритании. Военный представитель группировки Яхья Сариа подчеркнул, что подобные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе будут продолжаться.

25 января йеменская группировка объявила о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. Яхьи Сариа предупредил, что хуситы намерены блокировать движение связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока военная операция и блокада сектора Газа не будут прекращены.