США отправляют помощь ЦАХАЛ: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Администрация США отправила первую партию военной помощи Армии обороны Израиля, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также американский лидер пообещал в ближайшие дни направить дополнительную партию поддержки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения ночью 9 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Американская помощь Армии обороны Израиля, что отправят США Тель-Авиву, реакция ХАМАС

Пентагон принял решение поставить в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что решение было принято на фоне обострения арабо-израильского конфликта и после подробных обсуждений с президентом США Джо Байденом.

В Пентагоне также уточнили, что Тель-Авив получит дополнительное военное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы различного типа.

В свою очередь палестинское движение ХАМАС не оставило без внимания соответствующее распоряжение Байдена Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

Заседание СБ ООН по конфликту Израиля и ХАМАС, заявления Палестины, реакция России

Совет Безопасности ООН провел закрытую встречу по обострению палестино-израильского конфликта. Такой формат дает больше возможностей для дискуссии, чем публичные обсуждения.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Белый дом рассчитывает на единогласное осуждение атаки радикалов группировки ХАМАС. По его словам, официальные заявления будут при этом объективными и беспристрастными.

Позднее стало известно, что СБ ООН не достиг соглашения относительно ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил отрицательно на вопрос журналистов о наличии заявления со стороны СБ.

Палестина потребовала проведения экстренного заседания Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД, сообщили СМИ со ссылкой на постоянного наблюдателя при ООН Рияда Мансура. По его словам, в рамках встречи планируется провести консультации в связи с эскалацией в секторе Газа.

Россия выступает за прекращение боевых действий на территориях Израиля и Палестины. Странам нужно начать переговоры, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС.

Новые двусторонние обстрелы Израиля и Палестины в ночь на 9 октября

Сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля в воскресенье поздно вечером. По громкоговорителям население предупредили о возможных ракетных атаках.

Военное крыло ХАМАС уведомило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Кроме этого, палестинские радикалы завило об атаке на город Ашкелон с применением 100 ракет.

Пользователи в соцсетях публиковали видео с обстрелами и их последствиями. В ответ на атаку палестинскими ракетами Израиль запустил «Железный купол», однако часть ракет все-таки упала на жилую застройку.

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