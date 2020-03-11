https://static.news.ru/photo/a3c618d8-63e6-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолёты ВВС США нанесли удары по базе иракского народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби, размещённой в районе деревни аль-Хурай у границы Сирии с Ираком.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. Государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщает , что авиация «неустановленной принадлежности» бомбит сирийскую территорию к юго-востоку от пограничного КПП Аль-Букемаль. При этом не уточняется, идёт ли речь об одной атаке или двух разных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое американцев и один британский солдат погибли после ракетного обстрела военной базы Таджи в пригороде иракской столицы. Не менее одиннадцати военнослужащих НАТО ранены. Атакующие использовали 15 ракет от советской реактивной установки «Катюша». Военные не знают, кто стоит за обстрелом.