США рассказали, участвовали ли в израильском ударе по Ирану NBC: США не участвовали в ответной атаке Израиля на Иран

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США не участвовали в израильской атаке на Иран, но Иерусалим предупредил Вашингтон о ней, сообщил телеканалу NBC источник. По данным агентства Bloomberg, Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар в следующие 24–48 часов.

Израиль нанес удар по Ирану после произошедшей в минувшие выходные иранской атаки. По данным агентства Fars, 19 апреля взрывы были слышны в иранском городе Кехджаваристан, недалеко от военной базы.

Известно, что серия из трех взрывов произошла в городе в центральном районе страны. Официального подтверждения инцидента со стороны властей не было. Как писали СМИ, взрывы были зафиксированы недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

Позже в США заявили, что израильские военные не будут атаковать ядерные объекты на территории Ирана. Официального подтверждения данной информации Тель-Авив не давал. Об отсутствии происшествий подобного плана в регионе также заявляло агентство Tasnim. Ядерная инфраструктура Ирана, согласно их данным, находится в полной безопасности, а сообщения о повреждениях объекта в провинции Исфахан не соответствуют действительности.