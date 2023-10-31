США не нашли доказательств участия Ирана в атаке ХАМАС на Израиль Минобороны США: прямое участие Ирана в атаке ХАМАС на Израиль не зафиксировано

Фото: U.S. Air Force

Министр обороны США Ллойд Остин

Власти Соединенных Штатов не обладают доказательствами участия Ирана в планировании и проведении массированной атаки палестинского движения ХАМАС по территории Израиля, заявил американский министр обороны Ллойд Остин во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция Вашингтона в этом вопросе остается прежней.

Наша позиция все еще основывается на том, что мы не увидели прямого участия в планировании и осуществлении [атаки] со стороны Ирана, — сообщил Остин.

При этом глава Пентагона отметил, что Тегеран финансировал и обеспечивал ресурсами бойцов ХАМАС, что сыграло большую роль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иранские военные, по его словам, также обучали членов палестинского формирования.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху также обвинил Иран в финансировании ХАМАС. По его словам, Тегеран на 90% обеспечивает военный бюджет палестинского движения и даже формально возглавляет группировку. В то же время он признал, что у Израиля нет прямых доказательств участия иранских властей в планировании массированной атаки подразделений ХАМАС, которая произошла 7 октября.