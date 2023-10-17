США направляют пехотинцев: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

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Вашингтон направляет к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев, сообщил информированный источник. По его словам, все военные служат в бригадах быстрого реагирования.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта днем 16 октября, читайте в материале NEWS.ru.

«Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — сказал источник.

Число заложников ХАМАС, условия освобождения, люди под завалами в Газе

В настоящее время в руках ХАМАС остаются от 200 до 250 израильских заложников, заявил представитель боевого крыла палестинского движения «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда. По его словам, среди них также имеются высокопоставленные офицеры израильской армии, в частности из дивизии «Газа».

«Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 200 израильских пленных находятся непосредственно у „Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама“, остальные — у других групп», — сказал Абу Убайда.

Представитель боевого крыла ХАМАС подчеркнул, что иностранных заложников освободят, «когда позволят обстоятельства». По его словам, в результате израильских атак на сектор Газа погибли 22 пленных. Руководство группировки планирует обменять заложников на шесть тысяч палестинских заключенных, уточнил представитель движения. Он отметил, что палестинцы содержатся в израильских тюрьмах.

В результате разрушительных израильских бомбардировок в секторе Газа под завалами домов на данный момент находятся около 1200 человек, сообщил представитель Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра в ходе пресс-конференции. По его словам, среди них приблизительно 500 детей.

Разговор Нетаньяху с Путиным, заявления израильского премьера

Президент России Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщалось на сайте Кремля. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители. Он также подтвердил готовность Москвы продолжить работу по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь Нетаньяху отметил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС. Министр подчеркнул, что его страна подверглась нападению «гнусных и жестоких убийц».

Отклонение российской резолюции в СБ ООН, визит Байдена в Израиль

Визит президента США Джо Байдена в Израиль состоится в среду, 18 октября, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Отмечается, что во время этой поездки израильские представители предоставят президенту Байдену информацию о своих военных планах.

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в очередной раз оказался заложником желаний стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, это единственная причина, по которой СБ не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.

Также Небензя отметил, что голосование в Совете Безопасности ООН по российской гуманитарной резолюции отражает настоящие намерения стран в отношении прекращения боевых действий в палестино-израильском конфликте. По его мнению, это голосование выявило тех, кто поддерживает немедленное перемирие и прекращение бомбардировок в секторе Газа, а кто продолжает блокировать усилия Совбеза в угоду своим узким политическим интересам.

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