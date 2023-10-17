США направили дополнительные военные корабли к берегам Израиля

Фото: US Navy/Global Look Press

Правительство США направило еще два военных корабля к берегам Израиля, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны. По его данным, главной задачей экипажа кораблей ВМС США Bataan и Carter Hall станет эвакуация мирного населения. При этом отмечается, что официального приказа об их размещении пока не поступало.

Источник издания подчеркивает, что на борту кораблей находится свыше тысячи морских пехотинцев из 26-го экспедиционного корпуса. Их задачей станет эвакуация граждан США, оказавшихся в зоне боевых действий. В Пентагоне считают, что «в ловушке» могут оказаться сотни американцев, находящихся на Ближнем Востоке. Также чиновники Минобороны США отмечают, что операция по эвакуации может пройти не только в Израиле, но и в секторе Газа, а также в Ливане.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Москва работает над решением проблемы выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта. По его словам, дипломаты приложат максимальные усилия и будут активно взаимодействовать с партнерами и единомышленниками по политической линии для разрешения ситуации. Рябков также добавил, что угроза полномасштабного вторжения израильских войск в сектор Газа сохраняется.