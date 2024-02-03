США нанесли новый удар по Йемену США уничтожили четыре беспилотника хуситов в Йемене

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена, передает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в Twitter (X). Целью атаки стали четыре готовых к запуску БПЛА мятежников-хуситов из движения «Ансар Алла».

ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях и определили, что те представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе. ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Пресс-секретарь движения Яхья Сариа заявил, что речь идет о судне Lewis B. Puller. Это 233-метровая экспедиционная плавбаза снабжения ВМС США и первый корабль, специально перестроенный для этих целей из танкера типа «Аляска».

22 января Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».

После этого вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене. По информации СМИ, при атаке использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки.