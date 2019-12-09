Готовность администрации президента США Дональда Трампа сохранить военный контингент в северо-восточной Сирии для того, чтобы контролировать важнейшие нефтяные скважины, до сих пор вызывает обеспокоенность со стороны Индии. Нью-Дели наряду с другим важным международным игроком — Пекином — имеет нефтегазовые активы в Заевфратье.
План Трампа по сохранению контингента в северо-восточной Сирии может иметь побочный эффект для Индии,
Как
Несмотря на то, что публично Индия не делает никаких резких заявлений о судьбе северо-востока Сирии и целесообразности сохранения американского контингента в богатых нефтью районах, беспокойство за эти провинции в Нью-Дели, определённо, испытывают. Призыв президента Дональда Трампа к нефтяным гигантам Exxon Mobile и Chevron взять ответственность за реализацию нефтяных богатств северо-востока Сирии, было широко интерпретировано как кража чужих природных ресурсов. В том числе такое мнение распространено в США. Индийская сторона до последнего рассчитывала, что договорённости между Турцией и Россией о судьбе северных районов Сирии внесут ясность в то, сможет ли она получить доступ к своим активам. Почувствовав, что ситуация близка к стабилизации, в июне 2019 года Индия отправила в Дамаск своих посредников в попытке разузнать перспективы участия в нефтегазовом секторе и посодействовать усилиям по восстановлению разрушенной войной страны. В случае, если Трамп действительно отдаст северо-восток Сирии на откуп Exxon Mobile и Chevron, то Индии придётся окончательно смириться с потерей активов.
До 2011 года 95% сирийской нефти экспортировалось в страны Евросоюза. Однако сначала, после того, как официальный Дамаск не продемонстрировал готовности решать проблемы с оппозицией мирным путём, страны европейского объединения запретили экспорт сирийского чёрного золота в Европу, а затем приняли санкции против Арабской Республики, которые включали в себя запрет на инвестиции в нефтяной сектор. После этого решения официальный Дамаск объявил о переориентации на другие рынки, такие как Индию и Китай. Тем не менее, ущерб нефтяным активам северо-восточных районов Сирии был нанесён в связи с распространением влияния группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Заевфратье оказалось особенно уязвимым перед лицом этой угрозы. После освобождения северо-восточных территорий их нефтяные богатства оказались в руках многонационального альянса Демократические силы Сирии (ДСС), который фактически находился под курдским контролем.
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