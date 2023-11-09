США, Израиль и Катар обсуждают приостановку боевых действий в Газе NBC News: США, Израиль и Катар обсуждают приостановку на три дня боев в Газе

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США, Израиль и Катар обсуждают приостановку боевых действий в секторе Газа сроком до трех дней, сообщает NBC News со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Один из собеседников телеканала считает, что, несмотря на принципиальные разногласия сторон, надежда на достижение соглашения остается.

Мы находимся на критической стадии переговоров, — сказал он.

Катар в качестве посредника несколько недель пытался убедить приостановить боевые действия и палестинское движение ХАМАС, и Израиль, однако камнем преткновения стало требование Тель-Авива освободить всех 240 заложников, прежде чем прекращение огня станет возможным. Однако 6 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху допустил возможность «небольших тактических пауз» в военной кампании в Газе, подчеркнув, что более широкого прекращения огня быть не может.

Позиция США заключается в том, чтобы продолжать воздушное и наземное наступление на ХАМАС, но все-таки провести гуманитарную паузу на два-три дня. Условием для этого в Вашингтоне опять же видят освобождение заложников.

Ранее ХАМАС предложило представителям Израиля освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие. За этот период планируется организовать поставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В числе заложников, которых могут освободить, возможно, есть граждане США.