США, Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению по огневой паузе в Газе WP: США, Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению по паузе в боях в Газе

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израиль, США и ХАМАС приблизились к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа, сообщает Washington Post. Предполагается, что режим временного перемирия введут в обмен на освобождение 50 или более заложников в ближайшие дни. Вести мониторинг соблюдения паузы будут с воздуха.

Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях, — подчеркнула газета.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только после возвращения всех захваченных ХАМАС заложников и свержения самого радикального движения. Дипломат добавил, что дал соответствующие пояснения своему коллеге из Ирландии, который на днях приехал в Израиль. Там существует «ужасающее непонимание ситуации», констатировал Коэн.

До этого представитель ХАМАС Абу Убейда сообщил, что военное крыло «Бригады аль-Кассама» потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников. По его словам, теперь движение не может гарантировать их безопасность. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе тем временем заверил, что израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против сектора Газа. Он подчеркнул, что Тель-Авив «стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств».