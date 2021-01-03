США из-за Ирана отказались выводить авианосец Nimitz с Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/0e17859a-4e39-11eb-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Авианосец USS Nimitz Фото: US Navy/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер заявил, что после угроз Ирана в Вашингтоне решили оставить на Ближнем Востоке авианосец USS Nimitz. При этом он не стал уточнять, какие именно угрозы из Тегерана повлияли на отмену планировавшейся передислокации корабля.

Nimitz останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности Соединённых Штатов Америки, — цитирует Миллера РИА Новости.

Агентство отмечает, что заявление главы Пентагона последовало на фоне спекуляций в СМИ о возможном ударе по Ирану, которое якобы может принять уходящая администрация Дональда Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская разведка ожидает возможных ударов со стороны Ирана по позициям ВС США на Ближнем Востоке. По крайней мере, у компетентных ведомств есть данные, что за последние двое суток Исламская Республика повысила уровень боеготовности части своих морских сил. Это может привести к вооружённому столкновению в последние недели президентства Дональда Трампа.