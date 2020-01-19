https://static.news.ru/photo/958e54e6-3ab6-11ea-858e-fa163e074e61_660.jpg Аббас Арагчи Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

США не стали отвечать на иранский удар по американским базам в Ираке, так как объективно оценили последствия такого шага. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Если бы Соединённые Штаты ответили, дальнейшие события были бы «ещё более серьёзными», заявил он на пресс-конференции, посвящённой региональной безопасности после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Замминистра также подчеркнул значимость атаки на американские военные базы.

15 мощных ракет по самой важной базе США в Иране — это очень серьёзное событие, — цитирует Арагчи ТАСС.

Он отметил, что «убийство Сулеймани разделило историю Ближнего Востока на до и после», и выразил убеждённость, что оно стало «стратегической ошибкой США».

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Сулеймани был убит 3 января во время ракетного обстрела силами США.

В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.