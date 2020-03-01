https://static.news.ru/photo/501c515e-5b97-11ea-9791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

США и Турция обсуждают возможность временно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot на южных рубежах Сирии, заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом политик ответил на вопрос журналистов по поводу переговоров с Анкарой после гибели 36 военнослужащих республики.

Мы много разговариваем с президентом Эрдоганом. Мы говорим с ним о [просьбе], — передаёт портал AMN со ссылкой на Белый дом.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Как передавал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возможная полномасштабная война Турции с Сирией станет капканом для страны и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявили в турецкой партии Vatan («Родина»).

Политики из Vatan уверены, что недруги Анкары стремятся добиться того, чтобы правительство Эрдогана оказалось без поддержки в стране и в мире. В партии призвали власти страны сотрудничать с Россией и Ираном для урегулирования кризиса в Идлибе.