США и союзники вновь обстреляли Йемен Al-Masirah: США и союзники нанесли серию ударов по столице Йемена Сане

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и союзники нанесли серию авиаударов по столице Йемена Сане, передает телеканал Al-Masirah. Огонь велся по северной части города.

Там очевидцы слышали мощный взрыв. Кроме того, источник РИА Новости в администрации города рассказал, что обстрелу подверглась авиационная база.

Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны, — сказал собеседник агентства.

В прошлый раз США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Аллах» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

После этого представитель группировки Мухаммед Абдель Салям заявил, что йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Вместе с тем он отметил, что агрессии США и Великобритании против Йемена нет никакого оправдания.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что предпринял попытку убедить руководство арабских стран присоединиться к коалиции против йеменских хуситов. Среди государств, к которым обратился Вашингтон, были Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Причем США воспринимают ОАЭ и Саудовскую Аравию как наиболее близких и важных союзников в борьбе против хуситов, однако именно они ответили на предложение отказом.