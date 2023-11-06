США и Израиль спорят насчет допустимости жертв в секторе Газа WP: США и Израиль расходятся в оценке потерь среди гражданских в Газе

США и Израиль расходятся в оценке уровня «приемлемых» потерь среди гражданских лиц при авиаударах, пишет The Washington Post. По данным газеты, в Израиле считают, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) стремится сократить число жертв среди населения сектора Газа и соблюдает международное гуманитарное право. Однако американские чиновники не владеют информацией, как именно ЦАХАЛ выбирает цели для удара и как они оценивают допустимый порог погибших и раненых среди гражданских.

По данным WP, Вашингтон призвал Тель-Авив сократить число жертв среди мирного населения. Как сообщил один из высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США, ЦАХАЛ начал значительно сокращать количество авиаударов по сектору Газа. Но, по словам собеседника газеты, атаки все равно приводят к большому числу погибших.

Палестинское движение ХАМАС призвало генсека ООН Антониу Гутерриша создать международный комитет, который смог бы проверить больницы в секторе Газа. Так палестинцы отреагировали на слова представителя армии Израиля, заявившего, что медицинские учреждения в анклаве используются как прикрытия для запуска ракет.

Движение назвало слова израильского представителя ложью. Ею в Тель-Авиве хотят оправдать свою угрозу о нанесении ударов по индонезийской и катарской больницам на севере анклава, считают в ХАМАС. Такая ложь призвана оправдать продолжающиеся преступления Израиля «против мирного населения, против раненых и пациентов больниц Газы», отметили в движении.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля вечером 4 ноября совершили удар по лагерю беженцев Эль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа. Его жертвами стали по меньшей мере 51 человек.