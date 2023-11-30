США и Израиль раздумывают над высылкой из Газы тысяч членов ХАМАС WSJ: США и Израиль обсуждают идею высылки из Газы тысяч членов ХАМАС

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Официальные лица США и Израиля всерьез обсуждают идею высылки из сектора Газа тысяч членов палестинского движения ХАМАС, пишет газета The Wall Street Journal. Инициатива рассматривается в рамках переговоров о том, кто будет управлять анклавом после конфликта. По мнению сторон, это гарантирует, что нападение, подобное тому, что произошло 7 октября, больше не произойдет.

По данным издания, вывод членов ХАМАС и их семей позволит быстрее приступить к восстановлению сектора Газа. Также рассматривается предложение о том, как управлять сектором Газа после ХАМАС. Его разработал израильский военный аналитический центр. Инициатива подразумевает создание «безопасных зон, свободных от ХАМАС». Ими будет управлять новая власть с опорой на Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В боевых действиях на Ближнем Востоке объявлена пауза. Она длится уже почти неделю, однако до сих пор не удалось сформировать консенсус по фундаментальным вопросам, говорится в материале. Так, США, Израиль и арабские страны не могут договориться о том, кто будет управлять анклавом и кто будет обеспечивать его безопасность.

Между тем утром 30 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие продлевается еще на один день. Это будет седьмой день для процесса по освобождению израильских заложников из плена.