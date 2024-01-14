США и Британия нанесли новый удар по Йемену Sky News Arabia: США и Британия ударили по йеменской провинции Ходейда

Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

По северной части провинции Ходейда в Йемене нанесли удар с воздуха, сообщает телеканал Sky News Arabia. По его данным, атака пришлась на один из объектов движения «Ансар Аллах». Сведений о пострадавших не поступало.

Новый удар по позициям хуситов близ Ходейды. Йеменские источники сообщили, что в воскресенье был нанесен удар по позиции хуситов в районе Аль-Лахия к северу от Ходейды с видом на Красное море. Хуситы обвиняют американские и британские силы в обстреле, — уточнил канал.

Минувшей ночью США и союзники нанесли серию авиаударов по столице Йемена Сане, передавал телеканал Al Masirah. Огонь велся по северной части города. Источник в администрации города рассказал, что обстрелу подверглась авиационная база.

Также в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Алла» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности из-за Йемена. Глава Белого дома отдал приказ о нападении на суверенное государство, тем самым наплевав на нормы международного права, заметил спикер нижней палаты парламента. По его словам, если США считают себя правовым государством, то американский президент должен понести наказание.