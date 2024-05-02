Озвучено число ударов по Йемену с начала года со стороны США и Британии Лидер хуситов аль-Хуси: США и Британия нанесли 452 удара по Йемену с начала года

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Вооруженные силы США и Великобритании нанесли 452 удара по территории Йемена с 12 января, заявил лидер йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси, его слова приводит ТАСС. В результате бомбардировок погибли как минимум 40 граждан страны. По словам аль-Хуси, речь идет «как о воздушных налетах, так и об ударах с моря».

Число нападений, совершенных США и Великобританией на нашу страну, составило 452, — сказал он.

Ранее хуситы пригрозили атаковать связанные с Израилем суда в Красном море после обострения конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года. С середины ноября движение стало нападать на гражданские суда в красноморской акватории и Аденском заливе.

В ответ на это Соединенные Штаты объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian, целью которой было заявлено обеспечить свободу навигации и охрану судов в Красном море. С 12 января ВС Британии и США регулярно бьют по военным объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Хуситы уже сообщали об атаках на коммерческие суда и эсминцы США с помощью беспилотников. В частности, был атакован корабль MSC Orion, поскольку хуситы идентифицировали его как принадлежащий Израилю.