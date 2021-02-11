Спрос на «халифат»: экс-спецпредставитель США предрёк возвращение ИГ

Сторонники группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) восстанавливают свои силы в Сирии и Ираке, в связи с чем в ближайшие месяцы администрация Джо Байдена, вероятно, расширит численность американского контингента в этих странах. Об этом NEWS.ru заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф, комментируя будущую ближневосточную стратегию Белого дома. Накануне лидер США попытался прояснить её основные пункты во время посещения Пентагона.

Хоф, который под началом Хиллари Клинтон сыграл одну из основных ролей в формировании политики Соединённых Штатов в Сирии, сообщил о волне нападений со стороны ИГ на северо-востоке Арабской Республики.

«Халифат» хочет возродиться в Сирии и Ираке. Один из бывших американских чиновников Роберт Форд как-то выступал с предложением, чтобы американские войска покинули северо-восток Сирии и оставили кампанию против ИГ России, режиму Башара Асада и косвенно Ирану. Я считаю, что ИГ только поприветствовало бы такое развитие событий. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Несмотря на возможности российских вооружённых сил, сохранение существующей архитектуры власти в Дамаске и присутствие Ирана, шиитской державы, на преимущественно суннитском северо-востоке Сирии будет способствовать увеличению «спроса» среди местного населения на активность боевиков ИГ, заявил Хоф.

Более того, борьбе США с ИГ в Ираке будет препятствовать рост сопротивления со стороны того же ИГ в Сирии. Возможно, команда Байдена сохранит и даже увеличит силы США в Сирии в течение следующих нескольких месяцев, оценивая ситуацию, — предположил бывший дипломат.

Samar Abu Elouf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он заявил, что администрации Байдена так или иначе предстоит полная ревизия политики в отношении Сирии. Кроме того, необходимо выбрать кандидатуру на пост специального представителя по конфликту в этой стране, который пока что остаётся вакантным, заметил Хоф.

Сомневаюсь, что администрация Байдена поддержит вооружённое сопротивление режиму Асада в западной Сирии. Центр Картера призывает администрацию дипломатически «вовлечь» Асада в содействие политическому компромиссу в Сирии. Но путь Асада к участию — если он этого хочет, — ведёт в Женеву, где ему необходимо провести переговоры о полном политическом переходе, — считает бывший спецпредставитель.

По его словам, вполне вероятно, что администрация Байдена отвергнет идею насильственной смены власти в Сирии, как это сделали его предшественники. Однако непопулярным и непродуктивным будет и прямое дипломатическое взаимодействие с официальным Дамаском, считает бывший дипломат.

Российская сторона считает американское присутствие в Арабской Республике незаконным и выступает за то, чтобы военнослужащие США покинули страну. В недавнем разговоре с журналистами посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что сохранение американского контингента затрудняет выполнение задач по обеспечению безопасности.

Тема ближневосточных военных кампаний оказалась в центре прошедшего накануне визита Байдена в Пентагон. В ходе состоявшегося там выступления глава Белого дома выразил уверенность, что его страна должна прибегать к применению силового сценария только в крайних случаях. В целом же «центральная и неотъемлемая миссия» американского оборонного ведомства заключается в том, чтобы «сдерживать агрессию со стороны врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности».

При этом Байден заявил, что он как верховный главнокомандующий «не станет колебаться в вопросе использования силы для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников по всему миру». В то же время глава Белого дома пообещал «ответственно положить конец» вооружённым конфликтам, которые затянулись на слишком длительное время.