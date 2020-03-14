https://static.news.ru/photo/c7857c38-65a7-11ea-976a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для устройства диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе. Она находится в Идлибе.

Об этом рассказал задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооружённых сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, сообщает РИА Новости.

После подготовки у американских инструкторов их [боевиков. — NEWS.ru] отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, — рассказал Соуда.

Он отметил, что военные инструкторы США обучали боевиков, среди которых были и иностранцы, пользоваться оружием, хорошо снабжали, выдавали одежду. Оружие завозилось через Саудовскую Аравию и Иорданию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создание лоялистского ополчения становится универсальным методом российского командования в Сирии. Местные источники арабской прессы фиксируют возникновение подобных соединений в новых районах, даже в тех, которые изначально находились в сфере интересов Ирана. В комплексе действия российской стороны вызывают подозрения, что по мере возвращения сирийской территории под контроль центрального правительства борьба за влияние между Москвой и Тегераном будет только нарастать.