В Израиле перемещения заражённых коронавирусом пациентов стали отслеживать с помощью массового наблюдения за мобильными телефонами граждан.
17 марта правительство страны поручило общей службе безопасности (Шабак) использовать продвинутые технологии для поддержания национальных усилий по сдерживанию распространения нового типа коронавируса. В Израиле выявлено около 300 случаев заражения COVID-19,
В Иерусалиме молельные залы закрыли в мечети Аль-Акса, которая является третьей мусульманской святыней мира, писал NEWS.ru.