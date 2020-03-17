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Число заражений коронавирусом в Иране превысило 16 тысяч человек. За прошедшие сутки от заболевания скончались 135 человек. Такую информацию сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

За прошедшие сутки по всей стране зафиксировано 1178 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных министерством здравоохранения, с учётом этих данных число заражений достигло 16 169. К сожалению, за прошедшие 24 часа...