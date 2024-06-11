Спецназ Израиля показал видео с освобождением петербуржца из плена ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

МИД Израиля опубликовал в Telegram видео освобождения четверых заложников, которых боевики ХАМАС похитили на музыкальном фестивале 7 октября. Среди освобожденных оказался 27-летний петербуржец Андрей Козлов.

Операцию провело спецподразделение израильской полиции ЯМАМ. На видеозаписи слышно, как ворвавшиеся в здание бойцы зовут Андрея Козлова по имени. Заложники провели в плену восемь месяцев.

Козлов родом из Сестрорецка, в 2022 году уехал в Израиль по программе репатриации. В день атаки ХАМАС, 7 октября 2023 года, он работал охранником на фестивале Nova около города Нетивот.

8 июня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об освобождении из плена ХАМАС четырех человек, среди которых значился россиянин Андрей Козлов. Заложников нашли в двух разных местах в центре Нусейрата. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр для обследования.

В тот же день россиянин встретился с премьер-министром еврейского государства. Козлов, не сдерживая слез, поблагодарил израильского политика за его приказ о спасении пленных. Родители россиянина 9 июня встретились с ним в Израиле.