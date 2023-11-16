Спецборт МЧС с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Фото: t.me/mchs_official

Третья группа из 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира в Москву, передает пресс-служба МЧС. Самолет Ил-76 прибудет в аэропорт Домодедово.

Борт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставит 120 граждан РФ и членов их семей, — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что эвакуированных из сектора Газа граждан России по прибытии в Москву доставляют в пункт временного размещения, который развернули в детском лагере под Волоколамском. Известно, что раньше в этом комплексе жили украинские беженцы. Известно, что в пункт прибыли не только россияне, но и палестинские граждане с родственниками из РФ. На территории эвакуированные проходят регистрацию, получают новую одежду и питание. Также они сдают тесты на коронавирус.

15 ноября группа из 88 граждан России перешла через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. Всего из зоны палестино-израильского конфликта к тому времени было эвакуировано 297 человек. Из них 168 граждан доставили на родину. Оперативный штаб МЧС работал совместно с представителями дипломатической группы из Белоруссии. Вместе с россиянами сектор Газа покинули 43 белорусских гражданина.