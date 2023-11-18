Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

Фото: t.me/mchs_official

Специальный самолет МЧС России, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газа россиян, отправился из Каира в аэропорт Домодедово, передает ТАСС. В полете их сопровождают медики и психологи.

Прибытие Ил-76 в столицу ожидается примерно через пять часов. В Каире остаются еще 136 граждан РФ, готовых к перелету. Эвакуацию российских граждан в связи с палестино-израильским конфликтом помогли организовать дипломаты и МЧС России. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.

Первая колонна эвакуированных из сектора Газа россиян насчитывала 70 человек, ее также направили в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Люди передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались до столицы Египта 12 ноября, уже утром 13 ноября их отправили в Москву.

12 ноября МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Люди покидали анклав через КПП «Рафах», переходя на территорию Египта. На протяжении недели оперативная группа ведомства проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации.