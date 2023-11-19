Спецборт МЧС доставил группу россиян из сектора Газа в Москву Спецборт МЧС доставил 120 эвакуированных из сектора Газа россиян в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в Москву, сообщает ТАСС. Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту 120 граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа, все они перешли границу с Египтом через КПП «Рафах».

В полете их сопровождали медики и психологи МЧС РФ. После прохождения таможни граждане будут доставлены в пункт временного размещения или смогут уехать самостоятельно. В ведомстве отметили, что эта группа россиян стала четвертой, прилетевшей в Москву. Всего на родину прибыли 408 граждан РФ, еще 136 человек ожидают своей очереди в Египте.

Заявки для выхода из сектора Газы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» подали уже 887 россиян. По словам руководителя пресс-службы МЧС РФ Романа Охотенко, 17 октября самолетами МЧС России было перевезено приблизительно 288 человек.

Ранее заместитель главы ведомства Алексей Серко заявил, что МЧС России планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа. Представитель министерства выразил надежду, что граждане страны будут возвращаться на родину ежедневно и план по эвакуации удастся завершить раньше установленного графика.