Спасшийся от ХАМАС мужчина назвал страшную ошибку участников фестиваля Участник фестиваля в Израиле назвал ошибкой попытки людей собрать палатки

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из участников израильского фестиваля Nature Party Дмитрий рассказал, как происходило нападение палестинского движения ХАМАС, передает Lenta.ru. По словам мужчины, присутствовавшие на празднике люди совершили страшную ошибку, когда бросились собирать палатки.

Многие совершили страшную ошибку, возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать, — поделился Дмитрий.

Атака ХАМАС началась внезапно, вспоминает участник. Около шести утра он отправился на парковку к своей машине, чтобы переодеться и продолжить отдыхать на Nature Party. Когда Дмитрий вернулся, то увидел «полный сюрреализм»: летели ракеты, доносились взрывы и на общем фоне играет электронная музыка фестиваля. Спустя три минуты праздник остановили, все ворота открыли, а через колонки объявили, что всем необходимо срочно уезжать.

Люди начали выходить, ракет становилось только больше, взрывы были где-то совсем рядом, но, конечно, все тормозили, это же был фестиваль, — добавил участник.

Дмитрий успел вернуться к своей машине и выехать на главную дорогу. Он и его друзья добрались до кибуца, где их спрятали в доме местного дедушки.

После компанию переселили в общественное здание, где их накормили и дали зарядки для телефона. Через четыре часа подъехала Армия обороны Израиля, а еще спустя пару часов людям дали возможность покинуть место через город Нетивот, так как он уже был под защитой ЦАХАЛ, уточнил Дмитрий.

Ранее стало известно, что на фестивале бесследно исчез русскоговорящий мужчина по имени Юрий Госров. Очевидцы утверждают, что в момент нападения палестинского движения он забрался на дерево. Что с ним случилось после, пока остается неизвестным.

Также на Nature Party пропали трое русскоязычных друзей — Джени, Илан и Майя. Знакомые сообщили, что еще утром 7 октября молодые люди выходили на связь и во время атаки боевиков не стали убегать, а спрятались в холодильниках одного из баров, расположенного неподалеку. После этого они больше не давали о себе знать.

Накануне представитель ХАМАС заявил, что среди людей, взятых ими в плен, есть десятки с двойным гражданством. В их числе оказались россияне и китайцы.