США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие в Сирии, заявил глава МИД Арабской Республики Валид Муаллем. По его словам, намерения Вашингтона и Анкары создать в САР зону безопасности нарушают устав ООН.
Также действия двух стран, уточнил дипломат, идут вразрез с международным правом. Соответствующее заявление Муаллем сделал на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передаёт
Ранее News.ru писал, что власти Белоруссии намерены и впредь оказывать Сирии помощь в восстановлении инфраструктуры, а также всестороннее гуманитарное содействие. Об этом заявил глава МИДа республики Владимир Макей.