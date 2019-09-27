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Задержанный в июле Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero пришвартовался в порту Рашид в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это произошло после того, как судно покинуло иранский город Бендер-Аббас.

Об этом сообщает агентство Reuters. Как писал News.ru, 25 сентября иранские власти окончательно решили прекратить задерживать британский танкер Stena Impero. Через два дня танкер начал движение в сторону международных вод.