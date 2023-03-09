Советник Эрдогана исключил предоставление Киеву гарантий безопасности Советник Эрхан заявил, что Турция сможет предоставить Киеву гарантий безопасности

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Вооружённые силы Турции

Турция не сможет предоставить Украине гарантий безопасности по аналогии с системой «коллективной защиты» НАТО, заявил в беседе с Lenta.ru член Совета безопасности и внешней политики при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Чагры Эрхан. По его словам, Анкара остается членом Альянса и в соответствии со своими обязательствами не может быть частью другой системы гарантий безопасности. Советник подчеркнул, что в украинском конфликте Турция выступает лишь в качестве посредника.

Турция — страна НАТО. И по соглашениям НАТО мы не можем быть частью другой системы гарантий безопасности, — пояснил Эрхан.

Советник пояснил, что на протяжении конфликта между Украиной и Россией Анкара не навязывала сторонам свое видение мирного регулирования. Он подчеркнул, что и сейчас Турция пытается создать условия для переговоров Москвы и Киева, в ходе которых они смогли бы прийти к «общему знаменателю».

Ранее Эрхан рассказал, что США и Великобритания выступают против усилий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, эти две страны заинтересованы в максимальном продлении украинского конфликта.