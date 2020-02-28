Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов, посвящённое ситуации в сирийском Идлибе, началось в Брюсселе.
Созыв совета альянса инициировала Турция,
Несколько десятков турецких военнослужащих погибли в Идлибе в результате удара правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ объяснили это тем, что военные находились среди перешедших в наступление боевиков. При этом, согласно предоставленным в российский Центр примирения сторон данным, их там не должно было быть. В Анкаре эти утверждения опровергают.
Ранее NEWs.ru писал, что власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО.
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