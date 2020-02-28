https://static.news.ru/photo/eace05e0-5a1a-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов, посвящённое ситуации в сирийском Идлибе, началось в Брюсселе.

Созыв совета альянса инициировала Турция, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Несколько десятков турецких военнослужащих погибли в Идлибе в результате удара правительственных войск Сирии. В Минобороны РФ объяснили это тем, что военные находились среди перешедших в наступление боевиков. При этом, согласно предоставленным в российский Центр примирения сторон данным, их там не должно было быть. В Анкаре эти утверждения опровергают.

Ранее NEWs.ru писал, что власти Турции пригрозили жёстко ответить Сирии на гибель военных. Кроме того, произошедшее они назвали нападением на НАТО.