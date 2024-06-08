Совбез ООН призвали провести заседание, посвященное событиям в Нусейрате Махмуд Аббас: СБ ООН должен обсудить спецоперацию Израиля в Нусейрате

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Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас инициировал созыв внеочередного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи со спецоперацией Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центре Газы, передает агентство WAFA. Дипломаты должны будут обсудить последствия израильской агрессии, в результате которой погибли сотни человек. Махмуд Аббас подчеркнул, что Израиль совершает преступления на фоне международного молчания и поддержки США.

Агентство сообщает, что сейчас глава государства активно проводит переговоры с лидерами арабских стран и представителями международных организаций, чтобы обеспечить проведение экстренного заседания в СБ ООН. По мнению палестинского президента, только международное вмешательство остановит гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в Газе.

Пресс-секретарь президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне заявил, что администрация США несет полную ответственность за продолжающуюся ежедневную резню палестинского народа, последняя из которых произошла в лагере беженцев в Нусейрате. Представитель палестинского президента призвал к срочному вмешательству Совета Безопасности ООН и международного сообщества, чтобы остановить кровопролитие и заставить израильские власти немедленно прекратить все действия, нарушающие международные законные резолюции.

В ходе спецоперации в Нусейрате в центральной части сектора Газа были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года. Один из них, 27-летний Андрей Козлов, имеет российское гражданство. Он встретился с премьер-министром еврейского государства, и, не сдерживая слез, поблагодарил израильского политика за его приказ о спасении пленных.