Разработанный Россией проект резолюции о трансграничной помощи Сирии будет рассмотрен в Совете Безопасности ООН.
Обсуждение документа состоится в формате закрытых консультаций. Об их проведении попросила российская сторона,
Подготовленная РФ резолюция является альтернативой аналогичному документу, разработанному Бельгией, Германией и Кувейтом. Эти страны предлагают на год продлить трансграничные поставки помощи в САР и добавить к четырём существующим пунктам пропуска пятый — Тель-Абъяд.
Как писал NEWS.ru, российский вариант сокращает срок поставок до полугода. Кроме того, предлагается оставить всего два самых необходимых пункта пропуска. В Москве это объясняют тем, что большая часть Сирии находится под контролем властей.
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