https://static.news.ru/photo/a2f352c6-21ac-11ea-b662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Разработанный Россией проект резолюции о трансграничной помощи Сирии будет рассмотрен в Совете Безопасности ООН.

Обсуждение документа состоится в формате закрытых консультаций. Об их проведении попросила российская сторона, рассказал ТАСС дипломатический источник в ООН.

Подготовленная РФ резолюция является альтернативой аналогичному документу, разработанному Бельгией, Германией и Кувейтом. Эти страны предлагают на год продлить трансграничные поставки помощи в САР и добавить к четырём существующим пунктам пропуска пятый — Тель-Абъяд.

Как писал NEWS.ru, российский вариант сокращает срок поставок до полугода. Кроме того, предлагается оставить всего два самых необходимых пункта пропуска. В Москве это объясняют тем, что большая часть Сирии находится под контролем властей.