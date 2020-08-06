Сотрудников порта в Бейруте арестовали по делу о взрыве

https://static.news.ru/photo/f228988c-d819-11ea-9cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Представители военного суда Ливана сообщили о задержании 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте. ЧП случилось вечером 4 августа 2020 года.

Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута. Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Ранее NEWS.ru писал о том, что владелец судна Rhosus, груз с которого мог взорваться в порту Бейрута, не понесёт ответственности за случившееся. Такое мнение выразил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.