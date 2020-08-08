Сотрудники Роспотребнадзора начали проверять жителей Бейрута на коронавирус

https://static.news.ru/photo/cda91a1a-d95c-11ea-89a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Роспотребнадзора, которые прибыли в Бейрут с МЧС РФ для помощи после мощного взрыва, начали тестировать жителей города на коронавирус.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы ведомства Сергей Воронцов.

Лаборатория Роспотребнадзора по определению коронавируса приступила к работе, уже взято 76 проб, — сказал Воронцов.

Он отметил, что ещё не все пробы обработаны, однако пока положительных результатов на COVID-19 нет.

Прогремевший четыре дня назад в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, Турция готова отстроить порт в ливанском Бейруте и прилегающие к нему здания, пострадавшие от мощного взрыва, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.